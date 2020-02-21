جورج وسوف يشيع والدته بسوريا ويلتقي ابنته في قطر

توفت صباح اليوم، الجمعة، السيدة فرحة متعب الصدى، والدة سلطان الطرب الفنان السورى جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما، ومن المقرر أن تقام صلاة الجثمان على الراحلة الساعة الثالثة، عصر اليوم الجمعة، فى كنيسة مار إلياس – كفرون رفقة، فى سوريا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تُقبل التعازى فى صالة الكنيسة أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.

وقد كانت الفنانة نانسى عجرم، أول المعزين فى وفاة والدة الفنان الراحل، وكتبت عبر حسابها على تويتر: “أحر التعازى للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء”.

هذا ويتواجد الفنان وسوف حاليا فى قطر منذ أكثر من أسبوع، حيث أحيا هناك حفلاً فى فندق 5 نجوم، وتأتى زيارة جورج وسوف إلى قطر بعد غياب أكثر من 5 سنوات، حينما أقام لفترة فى قطر للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من 6 سنوات، لكن الحفل الغنائى الأخير للمطرب السورى، لم يكن الحدث الأهم فى الزيارة الحالية، بل يوجد حدث أسرى يعد هو الأبرز.

فخلال إقامة جورج وسوف، فى قطر قبل 6 سنوات، تعرف هناك على زوجته الثانية بطلة الراليات ندى زيدان، وقد شكّل زواجه منها آنذاك ضجة إعلامية كبيرة، وقد رزق جورج وسوف منذ 4 سنوات بطفلة من زوجته ندى، أطلق عليها اسم “عيون”، لكنه لم يرها منذ ولادتها، إذ ولدت فى الدولة الخليجية حيث تقيم والدتها، وخلال زيارته الحالية لإقامة حفل غنائى، كان اللقاء الأول الذى يجمع المطرب السورى بابنته عيون، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “النهار” اللبنانية.

ولم يتمكّن جورج وسوف من زيارة قطر طوال الفترة الماضية ولم ير ابنته، لكنّه كان على تواصل دائم بينه وبين ندى زيدان برغم انفصالهما، وكان يتواصل مع ابنته عبر تطبيق “واتساب”، حيث لم تحدث قطيعة بينه وبين ندى رغم الانفصال، إذ ظلّ حريصاً على متابعة ابنته “عيون” عبر الهاتف.

ويقول تقرير الصحيفة اللبنانية، إن جورج وسوف التقى أخيراً ابنته عيون التى دخلت عامها الرابع، وهذه المرة الأولى التى يلتقى بها وسيبقى حالياً فى قطر لمدّة من الوقت، أما ندى زيدان فبعدما توقفت عن عملها كبطلة راليات، بسبب زواجها، فقد عادت إلى مزاولة نشاطها، إضافة إلى كونها وجهاً إعلانياً لعدد من الماركات التجارية.