اليوم الجمعة وغدا.. اجواء باردة وامطار متفرقة ليلا

تكون الاجواء نهار اليوم الجمعة، باردة في اغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة تدريجياً مع ساعات الليل بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل خلال ساعات الليل المتأخرة زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً لتشمل أجزاء من جنوب وشرق المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة يوم غد السبت، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل أثناء النهار زخات متفرقة من المطرعلى فترات في شمال ووسط المملكة قد تمتد أحيانا لتشمل أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء باردة وغائمة جزئيا يوم الاحد، مع إحتمال ضعيف اثناء االنهار لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول ليلا الى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15- 7 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 16 – 8، وفي المناطق الجنوبية من 14- 5 وفي خليج العقبة من 25 إلى 13 درجة.

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