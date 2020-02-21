الآلاف يتحدّون كل الإجراءات الإسرائيلية ويؤدون اليوم صلاة الفجر في “الأقصى” ومساجد الضفة

القدس المحتلة – قدس برس

أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة الفجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك ومعظم المساجد في فلسطين المحتلة، ضمن حملة الفجر العظيم، دعما للأقصى والمقدسات المهددة بالاستيطان والتهويد.

وتحدى المصلون في القدس كل الإجراءات الإسرائيلية، ليصلوا بالآلاف إلى الأقصى، ومصلى باب الرحمة الذي تمر هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتحه في هبة شعبية كبيرة.

وشددت قوات الاحتلال من انتشارها في القدس وفي الطرق المؤدية للأقصى، ودققت في الهويات، ومنعت المبعدين من الوصول للمسجد، وصادرت أمتعت المصلين، واعتقلت أحد حراس المسجد “فادي عليان” من منزله في العيسوية بمديمة القدس، وفق مصادر إعلامية مقدسية.

هذا وتوسعت الحملة، اليوم الجمعة، ليشارك فيها أكثر من 200 مسجد في الضفة المحتلة، شارك فيها آلاف الفلسطينيين، ضمن برنامج كامل للصلاة والخطب القصيرة، التي أجمعت على ضرورة الاستمرار في الرباط وحماية القدس من مخططات الاحتلال.

وفي موعظته التي نقلت مباشرة على شاشات عرض كبيرة في نابلس، بعث الداعية السوري محمد راتب النابلسي بالتحية لأهل فلسطين وبيت المقدس.

وفور خروج المصلين من المساجد، هتفوا لفلسطين والأقصى، ورددوا التكبير والتهليل والابتهالات الدينية.

وفي ساحة مسجد النصر القديم في نابلس، التي اكتظت بعشرات آلاف المصلين، الذين اضطروا للصلاة في الشوارع المحيطة، هتفت حشود المصلين “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود”.

وانطلقت دعوات شبابية فلسطينية للنفير العام، لأداء صلاة فجر اليوم في الأقصى، وأطلقوا عليها “الفجر العظيم”، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأقصى.