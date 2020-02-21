بوتين أكد ضرورة احترام سيادة ووحدة سوريا.. أردوغان يلحس تهديداته ويتصل ببوتين طالبا وقف تقدم الجيش السوري بإدلب
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جرينتش+2 08:36
بوتين أكد ضرورة احترام سيادة ووحدة سوريا.. أردوغان يلحس تهديداته ويتصل ببوتين طالبا وقف تقدم الجيش السوري بإدلب

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