وزارة المياه تضبط اعتداءات على خطوط المياه في لواء الرصيفة

ضبطت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري وشركة مياه الاردن “مياهنا”، اعتداء على خطوط المياه في لواء الرصيفة حي الرشيد، من خلال سحب خط قطر 2 انش لتزويد 70 منزلا بطريقة مخالفة، وكذلك ضبط خطوط ثلاثة ارباع انش تزود ثمانية منازل.

واكدت الوزارة في بيان، انها ضبطت حالة الاعتداء والاستخدام غير المشروع للمياه خلال جولات تفتيشية قامت بها كوادرها صباح اليوم الخميس، بناء على معلومات توفرت وردت لمدير خدمات مياه الرصيفة المهندس محمد سلمان.

واشارت الوزارة، الى انها ضبطت ايضا قيام 10 منازل اخرى بسحب خطوط قطر نصف انش، بطريقة مخالفة، بالاضافة الى عمليات عبث مقصودة بعدادات لخمس حالات حيث تم اعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة، مؤكدة ان الحملة ستتواصل خلال الايام القادمة لتشمل معظم احياء ومناطق اللواء. واشادت الوزارة، بالجهود المساندة من قبل وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء ومديرية شرطة الرصيفة وقوات الدرك لإسناد جهود موظفي مياه الرصيفة وجميع موظفي قطاع المياه والطواقم المعنية بتنفيذ الحملة، مبينة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين.

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