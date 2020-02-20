"المقاومة الوطنية السورية" برئاسة الكردي "ريزان حدو" تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي
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جرينتش+2 03:50
وزارة المياه تضبط اعتداءات على خطوط المياه في لواء الرصيفة

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