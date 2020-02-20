مصرع جنديين تركيين.. الطائرات الروسية تدمر آليات للإرهابيين مزودة بأسلحة ثقيلة ومدعومة بالمدفعية التركية في إدلب
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جرينتش+2 10:07
هل انتهى فعلاً المشروع القومي العربي الوحدوي ؟

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