مصرع جنديين تركيين.. الطائرات الروسية تدمر آليات للإرهابيين مزودة بأسلحة ثقيلة ومدعومة بالمدفعية التركية في إدلب
أهم العناوين
جرينتش+2 10:07
مصرع جنديين تركيين.. الطائرات الروسية تدمر آليات للإرهابيين مزودة بأسلحة ثقيلة ومدعومة بالمدفعية التركية في إدلب

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني