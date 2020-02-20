لانه استاذ في فن الانتهازية واللصوصية.. نتنياهو يبذل جهودا حثيثة لنيل أصوات من عرب 48/ فيديو

أفادت تقارير إسرائيلية ان حزب الليكود يخطط لخوض حملة ضد القائمة المشتركة، ومن جهة أخرى سيخوض حملة اعلامية واسعة النطاق في المجتمع العربي في محاولة لتجنيد الدعم في دوائر معينة لصالح بنيامين نتنياهو.

وذكرت التقارير ان دراسات اجراها حزب الليكود مؤخرا أظهرت ان قلائل جدا من العرب في اسرائيل يرون في نتنياهو زعيما وقائدا ولا يرون انه يرتكب أي ظلم بحق المجتمع العربي. بالإضافة لذلك، يتضح من المعطيات أنه يوجد لدى قطاعات معينة في المجتمع العربي خيبة من أعضاء القائمة المشتركة، ولذلك فهناك مجال للدخول ومحاولة حشد الدعم.

نتيجة لذلك، خصص حزب الليكود مقرا عربيا مسؤولا عن الأنشطة الميدانية. ومن المتوقع ان يقوم هذه الأيام باطلاق حملة واسعة النطاق في المجتمع العربي تحت عنوان :”ولا اشي” وهي موجهة الى القائمة المشتركة. وسيكتب في اللوحات الاعلانية :”ماذا فعلت القائمة المشتركة؟” الجواب “ولا اشي” ( لا شيء بالفصحى).

أيضا، ضمن الحملة يوجد مقر اتصالات هاتفية يتحدث مع ناخبين عرب محتملين، ونتنياهو نفسه قام بصياغة رسائل موجهة الى هذا الجمهور. ويوم امس اجرى نتنياهو لقاءا مطولا مع موقع بانيت باللغة العربية، وفي المقابلة الطويلة نسبيا تطرق نتنياهو الى عدة جوانب تتعلق بالمجتمع العربي، ومنها ادعاؤه برفض سلخ غرب المثلث عن اسرائيل وضمهم للسلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو بالمقابلة ان إسرائيل تجري استطلاعات رأي في الدول العربية حول تأييد التطبيع مع إسرائيل، وان هناك زيادة بالتأييد. وتحدث نتنياهو أيضا عن صفقة القرن ومشاريعه المستقبلية، وتتم دراسة إمكانية اجراء مزيد من المقابلات في وسائل إعلامية عربية محلية.

ويرى الليكود انه يمكن الحصول على مقعد او نصف مقعد من المجتمع العربي، وهذا ما حثه على تجنيد الموارد هناك. وتحدث نتنياهو امس أيضا عن الحاجة لتخفيض أسعار الرحلات الى مكة لاداء فريضة الحج، وهي قضية حساسة جدا في المجتمع العربي. كما سيقوم نتنياهو بجولة في قرى عربية بغرض تجنيد مؤيدين.