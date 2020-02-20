شباط ما عليه رباط.. أجواء باردة وماطرة اليوم وارتفاع الحرارة غدا

تكون الأجواء اليوم باردة وغائمة جزئيا، مع وجود فرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، بينما تسود ليلا أجواء باردة بوجه عام، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الجمعة، مع استمرار الأجواء باردة في أغلب المناطق ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، ويتوقع هطول زخات من المطر خلال ساعات الليل المتأخرة في الأنحاء الغربية من المملكة.

ويطرأ السبت انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع فرصة خلال ساعات النهار لهطول زخات من الأمطار على فترات في مختلف المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 11 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 8 – 3، وفي مناطق البادية من 16 -6، وفي مناطق السهول من 14 – 7، وفي الأغوار الشمالية من 22 – 10، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 14 – 13، وفي خليج العقبة من 23 إلى 13 درجة مئوية.

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