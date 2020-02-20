آه من الغيرة.. السفير السعودي يلوح بـ 3 مليارات دولار استثمارية قبيل زيارة أمير قطر للاردن !!

عمان – القدس العربي

فجأة قرر السفير السعودي الجديد في الأردن نايف السديري تجديد الوعد بمليارات الاستثمار للمملكة وتحدث عنها ضمن فعاليات الصندوق الاستثماري الأردني السعودي المشترك.

لم يحدد السفير الجديد وهو يكثر من التواصل الدبلوماسي الناعم الأسباب المباشرة التي دفعته لإطلاق وعد استثماري جديد في مكتب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال استقبال الأخير له امس الأربعاء.

المناسبة الوحيدة التي يمكن الافتراض أنها دفعت السفير السديري للتحرك أردنيا في النطاق الاستثماري، هي قرب زيارة سيقوم بها للأردن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد صبيحة الأحد المقبل.

السديري يعرف بأن سلفه في عمان الأمير خالد بن فيصل والذي أقيل من منصبه بسبب إشعاله سيجارة لضيف قطري في مطار عمان، ورغم صلاته القوية بالملك سلمان بن عبد العزيز لم يستطيع طوال عامين الالتزام بتحريك مليارات استثمارية يعد بها منذ 5 أعوام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

بكل حال قرر السديري التحدث عن استثمارات برأس مال يصل إلى 3 مليارات دولار سيتم تحريكها قريبا عبر صندوق الاستثمار المشترك ولدعم مشاريع حدد السفير مسارها عندما قال إنها عبارة عن سكك حديد وقطاعات النقل، وهي مشاريع قديمة عدلت تشريعات في الأردن من أجلها لكنها لم تتحق للسنة الرابعة على التوالي.

وعندما استقبله الفايز بالغ السفير السعودي بإطلاق تصريحات تعلن “التضامن” مع أزمة الاقتصاد الأردني.

الأهم أن السفير السديري لجأ لنغمة جديدة وهو يعبر عن التقدير الشديد لدور الأردن “الأمني” في حماية مصالح “الأمة”، والأهم في التضامن مع المملكة العربية السعودية.

هنا أفاد السديري بأن للأردن دورا تاريخيا في الحفاظ على وحدة الأمة وحمايتها واستقرارها، قائلا بأن بلاده “ستبقى على استمرار داعمة للأردن”، وأضاف: “نحن نقدر مساندة ودعم الأردن لنا في السعودية”.

سلسلة مجاملات واسعة النطاق من جهة السفير السعودي في مكتب رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، أحد أبرز المشتغلين طوال الوقت لصالح تعزيز العلاقة بين عمان والرياض.

عملياً لم يتم التعبير عن تفاعل سعودي حقيقي مع أزمة الاقتصاد الأردني، فيما صدرت حزمة مجاملات السفير السديري قبل أيام قليلة من زيارة رسمية وسياسية و”استثمارية” أيضا سيقوم بها لعمان أمير قطر، وقد يتخللها ترتيب أميري ملكي بزيارة ليومين وبصيغة تؤشر على اهتمام القيادة القطرية بتوجيه رسالة تضامن حقيقية مع الأردن.

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