"المقاومة الوطنية السورية" برئاسة الكردي "ريزان حدو" تضع نفسها تحت تصرف الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي
أهم العناوين
جرينتش+2 01:01
آه من الغيرة.. السفير السعودي يلوح بـ 3 مليارات دولار استثمارية قبيل زيارة أمير قطر للاردن !!

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني