العشائر العربية في الحسكة تعلن وقوفها الحازم الى جانب الجيش وتدعو لمقاومة الاحتلال الأمريكي وطرده من سوريا
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جرينتش+2 01:25
نقيب الصحفيين المصريين يستجيب لطلب لميس الحديدي بإنتاج فيلم تسجيلي عن الكاتب الكبير “هيكل”

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