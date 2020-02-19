نقيب الصحفيين المصريين يستجيب لطلب لميس الحديدي بإنتاج فيلم تسجيلي عن الكاتب الكبير “هيكل”

طالبت الإعلامية المصرية المعروفة لميس الحديدى، بإنتاج فيلم تسجيلى عن مسيرة الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، قائلة: “هناك أشخاص وأماكن وشهادات حاضرة تسهم فى إنتاج فيلم تسجيلى لتخليد مسيرته”،

وعبرت لميس الحديدى عن اعتزازها بانتمائها لنقابة الصحفيين، قائلة: “لا أحب لفظ إعلامية أو مذيعة أنا صحفية، وأقدم الصحافة على شاشة التليفزيون”، وتابعت: “كان طموحنا إننا نقابل الأستاذ محمد حسنين هيكل أو نشوفه، وإجراء حوار معه كان حلم، وكان التليفزيون المصرى محجم عن هيكل، وعندما انتقلت إلى قناة cbc أقدمت على إجراء حوار مع الاستاذ هيكل، وحوار واحد تحول إلى 36 حوارا، وكنت وسأظل ممتنة لأنه منحنى هذه الفرصة التى كانت تحول فى مسيرتى الصحفية والتليفزيونية”.

ومن ناحيته أعلن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، موافقته على مقترح لميس الحديدى، حول إعداد فيلم تسجيلى وأفلام قصيرة، للشباب، للتعريف بـ”هيكل” وتاريخه وأعماله، مؤكدًا أن وسائل التواصل البصرية هي الأقرب للشباب والأكثر انتشارًا، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بآخر حواراته التي قام بها مع الإعلامية لميس الحديدي قبل وفاته.

واستعرضت الإعلامية لميس الحديدى، تفاصيل تسجيل حلقات سلسلة الحوارات التى أجرتها مع الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، قائلة: “اعتاد الأستاذ أن يسرد ويأخذنا لمنطقة بعيدة ويجب أن اعود لنقطة النقاش لالتزامى بساعتين تسجيل”، وتابعت: “كنا نجلس تلامذة وكنا نلتقيه يومين فى الأسبوع وكان يختار عناوين أساسية للحديث عنها خلال الحلقة”، واستكملت: “كنا أمام رجل مدقق وباحث وكان لكل كلمة دليل أو خريطة أو كتاب”، موضحة أن الجغرافيا كانت حاضرة جدا مع الأستاذ هيكل وكان يعلم ما تريده الشاشة من وثائق لخبرته الكبيرة فى العمل الصحفى واللقاءات التليفزيونية.

وأشارت لميس إلى أنها بالطبع واجهت إشكالية كيف تصبح الساعتين بنفس الإثارة فقد كانوا ركيزة الأسبوع في مشاهدة الجماهير وزيادة مشاهدة القناة، مشيرة إلى أن كونه “جورنالجى” تم إقناعه بأن يتم تخصيص أول 10 دقائق للرد على الأحداث الجارية وهو ما رفضه فى البدء ثم مع النقاش وافق عليه، مؤكدة أنه لم يتم حذف حرف من حديث الأستاذ، موضحة أنه كان يسأل القائمين على البرنامج: “هل أنتم راضيين، راضية يا لميس”، مضيفة: “كان هذا تواضع كبير منه، كنت أقول يا ربى الأستاذ يسألنى عن ما قاله فى تسجيل الحلقة، وهذا شيم الكبار مهما لمع نجمهم”.

ولفتت لميس الحديدى أنها تدرس نشر كواليس تسجيل كل حلقة فى كتاب منفصل، وسردت تفاصيل تسجيل حلقته الأخيرة، قائلة: “شعرت أنها الأخيرة بسبب زهده للحياة كلها بعد إصابته بكسور”، لافتة إلى أن الحلقة الأخيرة كانت فى ديسمبر 2015 وكانت له رسائل كان من ضمنها على لسانه “أتمنى أن يضع الرئيس خارطة للأمل، علينا أن ننقل للعالم وخاصة العربى بأننا نعم نستطيع”.

كما وافق رشوان أيضا، على اقتراح تقدم به الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بتنظيم مسابقة سنوية للشباب، باسم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل؛ لتعريف الشباب بتاريخه وكتاباته المختلفة، التي أثرها بها الصحافة في مصر على مدار عشرات السنين، لافتا إلى أن أن اللجنة الثقافية بالنقابة، ستعمل على تنظيم حفل تأبين ضخم يليق بـ”الأستاذ” في ذكرى وفاته الخامسة، العام المقبل.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق كتاب “اليوميات”، الذي صدر مؤخرًا عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، اليوم، في الذكري الرابعة لرحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، بمقر نقابة الصحفيين.

وقد شارك في الاحتفالية كل من الدكتور مصطفي الفقي، والكتاب ياسر رزق، عبد الله السناوي، يوسف القعيد، ولميس الحديدى، ويديرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بحضور عدد من تلاميذ الأستاذ ومُحبيه.