ملعوب اسرائيلي حمله وفد مصري.. تخيير القائدين الحمساويين السنوار وعيسى بين الاغتيال او الاعتدال
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جرينتش+2 08:58
انهمار الامطار وانخفاض ملموس على درجات الحرارة وتحذير من السيول

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