العشائر العربية في الحسكة تعلن وقوفها الحازم الى جانب الجيش وتدعو لمقاومة الاحتلال الأمريكي وطرده من سوريا
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جرينتش+2 05:15
النخالة: المقاومة سترد على أية عملية اغتيال في وقتها وأي عدوان على غزة سيجد مقاومة غير مسبوقة

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