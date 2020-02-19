القبض على متهم بقتل مواطن في مخيم حطين وضبط سلاحه

ألقت مرتبات البحث الجنائي، القبض على متهم بقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين خلال مشاجرة بمخيم حطين، بعد ثلاثة أشهر من تواريه عن الأنظار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان امس الثلاثاء، إن العاملين في الفريق الخاص بإدارة البحث الجنائي وبعد متابعتهم لمعلومات حول أحد الأشخاص المتهمين بقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين أثناء مشاجرة حصلت مطلع تشرين الثاني الماضي، بمخيم حطين بمحافظة الزرقاء، تمكنوا من تحديد مكان تواجده داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة النصر شرقي العاصمة.

وأضاف: “أن قوة من الفريق الخاص داهمت مكان تواجد المتهم وألقت القبض عليه، وضبطت بحوزته سلاحاً نارياً وكمية من الذخيرة الحية”، مشيرا إلى أن التحقيقات بوشرت مع المتهم.

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