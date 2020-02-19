العضايلة: قوة الأردن تكمن بتوحد الصف الوطني لمواجهة صفقة القرن

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة، أن توحد الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية يمثل عنصر قوة للأردن في مواجهة الضغوطات والتهديدات الخارجية وفي مقدمتها المخطط الأمريكي الصهيوني المسمى بصفقة القرن.

تصريحات العضايلة جاءت في كلمة له خلال زيارة وفد من المكتب التنفيذي لـ”العمل الإسلامي” إلى فرع الحزب في الكرك بمشاركة كل من النائب الثاني للأمين العام حكمت الرواشدة وعضو المكتب التنفيذي للحزب أحمد الزرقان وأمين سر الحزب ثابت عساف، ولقاءهم كلاً من الهيئة الإدارية و الهيئة العامة للفرع.

واعتبر العضايلة أن تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني يتطلب تحقيق الإصلاح السياسي وفق رؤية وطنية توافقية، ووقف التغول على الحريات العامة ومعالجة ما يمر به المجتمع من حالة احتقان اقتصادي واجتماعي نتيجة استمرار النهج الرسمي القائم، مؤكداً أن الإصلاح السياسي هو المدخل لمعالجة مختلف الأزمات التي يمر بها الوطن.

وأشار العضايلة إلى استمرار الحزب في تطوير هياكله الداخلية، وما حققه من إبراز دور قطاعي المراة والشباب في الحزب وأطره القيادية، ووضع مشاريع عمل وطنية وفق رؤية استراتيجية يقوم عليها الحزب عبر فروعه في المملكة مع استمرار نهج الشراكة الوطنية مع مختلف القوى الوطنية والتواصل مع المجتمع بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.

وجرى في ختام اللقاء حوار بين الحضور حول المستجدات على الساحة الداخلية موقف الحزب من مختلف القضايا الوطنية.