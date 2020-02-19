العشائر العربية في الحسكة تعلن وقوفها الحازم الى جانب الجيش وتدعو لمقاومة الاحتلال الأمريكي وطرده من سوريا

عبر أبناء العشائر العربية في محافظة الحسكة بسوريا، عن دعمهم المتواصل للجيش وحربه ضد الإرهاب، ودعوا لمقاومة القوات الأمريكية وإخراجها من الأراضي السورية.

وخلال تجمع عشائري عقد أمس في قرية خربة عمو بريف القامشلي، أعلن شيوخ القبائل العربية ووجهاء العشائر “تضامنهم مع أهالي قرية خربة عمو، الذين قدموا صورة مشرفة عن مقاومة القوات الأمريكية المحتلة، وأجبروها على التراجع ولم يسمحوا لها بتدنيس تراب قريتهم، داعين أبناء العشائر وأبناء سوريا الشرفاء، إلى مقاومـــة الاحتلال الأمريكي وطرده من الأراضي السورية”.

واعتبر أمير قبيلة طي العربية الشيخ عبد الرزاق الطائي في كلمته: أن “ما قدمه أهالي قرية خربة عمو عمل بطولي مشرف وبمثابة الشرارة الأولى، لانطلاق المقاومة ضد القوات الأمريكية المحتلة لأرضنا، ورسالة واضحة لرفض وجودهم الاحتلالي على الأراضي السورية”، داعيا إلى دعم الجيش الذي يحقق الانتصارات الكبيرة، في إطار مسؤولياته الوطنية في تحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب والدفاع عنها ضد الأعداء.

من جانبه، أكد حمندي الحمندي من وجهاء عشيرة الغنامة، أن التجمع هو رسالة لتجديد المطالبة بخروج القوات الأمريكية المحتلة من الأراضي السورية، وقال: “يتوجب على كافة العشائر العربية أن تنتهج نهج المقاومة في سبيل طرد قوات الاحتلال الأمريكي التي نهبت وسرقت ثروات بلادنا وتستمر بتنفيذ مخططات خبيثة لتفتيت المنطقة خدمة للصهيونية”.