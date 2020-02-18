وزارة التربية تباشر تطبيق الأسس الجديدة لمعادلة الشهادات الأجنبية

بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق أسس معادلة الشهادات الاجنبية اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، بحسب مدير الامتحانات في الوزارة علي حماد.

وقال حماد إن اسس معادلة الشهادات الاجنبية التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، “تشمل البكالوريا الدولية (IB)، والثقافة العامة البريطانية (G.C.E)، ودبلوما الثانوية الأميركية (H.S.D)، موضحا ان اسس معادلة الشهادات الاجنبية موجودة سابقا ولكن ما تم مؤخرا هو “اعادة صياغة الاسس لكل من دليل معادلة شهادة الثقافة العامة البريطانية وشهادة البكالوريا الدولية بالاضافة الى اجراء تعديل على تدرج العلامات اما بخصوص شهادة الدبلوما الأميركية فجرى تعديل على الاسس المعتمدة لمعادلة الثانوية الأميركية”.

وقال حماد في تصريح صحفي أمس الاثنين إن الطلبة الدارسين الملتحقين في البرامج الأجنبية قبل العام الدراسي الحالي “لن تشملهم أسس المعادلة الجديدة وانما ستسري عليهم أسس المعادلة القديمة والتي كانت معتمدة سابقا”.

وبين أن معادلة شهادة البكالوريا الدولية للطلبة الراغبين تتم وفق الأسس الآتية: أن ينهي الطالب 12 سنة دراسية طالبا نظاميا على أن تكون السنوات الثلاث الأخيرة كما ورد في أسس اعتماد وترخيص البرامج التعليمية المختلفة والتحويل بينها الصادرة بالاستناد للمادة 31/ من قانون التربية والتعليم.

وأشار إلى أن “على الطلبة خريجي المدارس الأردنية النجاح مدرسيا في جميع مستويات كل مبحث من المباحث الآتية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر: اللغة العربية والتربية الإسلامية (للطالب المسلم) وتاريخ الأردن من المناهج الأردنية المعتمدة، بالإضافة إلى مباحث منهاج البكالوريا الدولية، بالاضافة الى النجاح في ست مواد على الأقل من مواد البكالوريا والنجاح بالمستوى العالي في مادتين على الأقل من المواد الست، والنجاح في الرياضيات وإحدى مواد العلوم، وأن تكون اللغة العربية A او اللغة العربية B إحدى المواد الست للطالب العربي في أي من المستويين”.

ولفت إلى أن نقاط النجاح في المستوى العالي من 3 – 7 وفي المستوى العادي من 2 – 7 واذا تقدم الطالب لمادة إضافية في المستوى العالي تحسب له هذه المادة في المستوى العادي وبنفس النقاط.

وقال حماد، تعادل شهادة البكالوريا الدولية بشهادة الدراسة الثانونية الأردنية للفرع العلمي، إذا “اجتاز الطالب 3 مواد علمية احداها الرياضيات شريطة أن تكون اثنتان منها على الاقل بالمستوى العالي واللغة العربية ولغة اجنبية ومادة اختيارية، فضلا عن تحصيله 21 نقطة من اصل 42 نقطة”.

وكي تعادل بشهادة الثانوية الأردنية للفرع الأدبي “يشترط ان يجتاز الطالب 3 مواد أدبية احداها اللغة العربية شريطة أن تكون اثنتان منها على الاقل بالمستوى العالي، والرياضيات ومادة علمية ومادة اختيارية وان يحصل على مجموع 21 نقطة من اصل 42 نقطة”.

وبخصوص الثقافة العامة البريطانية أشار حماد الى ان ابرز الشروط العامة للمعادلة “ان ينجح الطالب في مبحثين على الاقل من المستوى المتقدم وفي ستة مباحث من المستوى العادي على ان تكون علامة النجاح للطالب في المستوى المتقدم من ( A*- E) وفي المستوى العادي (4-9).

وان يكون مبحث اللغة العربية (لغة أولى) أحد المباحث الثمانية للطالب العربي الذي يدرس في بلد عربي”.

وفيما يتعلق بدبلوما الثانوية الأميركية أوضح حماد أن شهادة الدبلوما الثانوية والمقترنة بالامتحانات “SATII”، و”AP” و”ACT”، تعادل وفق اسس عديدة منشورة على موقع الوزارة الإلكتروني من ضمنها ان تكون المدارس التي تخرج منها الطالب معتمدة من جهة تربوية اميركية وشهاداتها الثانوية المدرسية مصدقة من مكتب “الامديست” في عمان.

ودعا حماد الطلبة الراغبين بمعادلة شهاداتهم الى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بشروط المعادلة والوثائق المطلوبة للمعادلة وطريقة احتساب المعدلات المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.

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