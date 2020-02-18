ملعوب اسرائيلي حمله وفد مصري.. تخيير القائدين الحمساويين السنوار وعيسى بين الاغتيال او الاعتدال
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راقصة مصرية تتسبب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالبا/ فيديو

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