خطاب الرئيس عباس في مجلس الأمن.. خطوة إلى الوراء

الأسد : حلب انتصرت وسورية انتصرت.. ومعركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة رغم بعض الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال
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