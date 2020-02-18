الشرفا أمين عام وزارة الصحة بالإنابة

قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الثلاثاء، تكليف مساعد الأمين العام للشؤون الفنية، الدكتور عمار الشرفا، للقيام بأعمال أمين عام الوزارة بالإنابة، بالإضافة الى وظيفته، اعتبارا من اليوم 18 الجاري، ولحين تعيين أمين عام أصيل.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 11 شباط الحالي، على نقل أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول، ليشغل موقع أمين عام المجلس الصحي العالي.

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