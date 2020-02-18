أجواء مشمسة صباحا وغائمة مساء وباردة نسبيا ومهيأة لهطول المطر

تكون الأجواء اليوم باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتكاثر تدريجيا مع ساعات المساء والليل لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يتوقع هطول زخات من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. ويطرأ غدا الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل أمطار في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا في فترات النهار في بعض المناطق؛ مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، كما يتوقع أن تكون الهطولات مصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار قبل الهطول المطري.

وتبقى الأجواء الخميس باردة وغائمة جزئيا، مع فرصة أثناء النهار لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 14 – 4، وفي مناطق البادية 18 – 6، في مناطق السهول من 18 – 8، وفي الأغوار الشمالية من 22 – 12، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 25 – 14، وفي خليج العقبة من 25 إلى 14 درجة مئوية.

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