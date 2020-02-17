الأسد : حلب انتصرت وسورية انتصرت.. ومعركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة رغم بعض الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال
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جرينتش+2 09:10
وفاتان في حادث تصادم على الطريق الخلفي جنوب العقبة

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