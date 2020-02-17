وفاتان في حادث تصادم على الطريق الخلفي جنوب العقبة

توفي شخصان نتيجة تعرضهم لإصابات بالغة في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم وقع ما بين مركبتي شحن ( تريلا وقلاب ) مساء اليوم الاثنين على الطريق الخلفي جنوب مدينة العقبة.

وبحسب تقرير دفاع مدني العقبة فان كوادر الإنقاذ والإسعاف قامت بنقل الحالتين إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وتبين عند وصولهما انهما في حالة وفاة.

وتولت مجموعات الدوريات الخارجية تنظيم حركة المركبات في المكان والوقوف على ملابسات واسباب الحادث.

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