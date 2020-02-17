الصادق المهدي يرد على "البرهان": التطبيع مع إسرائيل خيانة وطنية وقومية واسلامية ولن يحقق للسودان اية مصلحة
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وسط الاحتفالات الحلبية.. الجيش السوري يحرر عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي/ فيديو

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