وسط الاحتفالات الحلبية.. الجيش السوري يحرر عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي/ فيديو

دمشق-سانا

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية عن تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي وذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة ضد مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي.

وذكرت القيادة العامة للجيش في بيان تسلمت سانا نسخة منه اليوم أنه “بخطوات مدروسة محكمة وعمليات نوعية مركزة تابع أبطال الجيش العربي السوري تقدمهم مصممين على اقتلاع الإرهاب التكفيري من جذوره والقضاء على القتلة المسلحين الذين أرادوا مصادرة إرادة أهلنا في المنطقة واتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية لعرقلة تقدم الجيش وتأخير القضاء على تلك التنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولي”.

وأشارت القيادة العامة للجيش في بيانها إلى “تمكن بواسل جيشنا الميامين من تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وبزمن قياسي استعيدت السيطرة التامة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي ومنها بلدة الشيخ علي والفوج 46 وأورم الكبرى وأورم الصغرى وكفرناها وكفر داعل وكفر حمرة وبشنطرة وبابيص ومعارة الأرتيق وعويجل وحريتان وحيان وعندان وبيانون والليرمون وعدد كبير من الجمعيات السكنية والمعامل والمفارق والتلال الحاكمة إضافة إلى فتح معبري /ميزنار ومجيرز/ في الريف الغربي لحلب ومدينة سراقب لتأمين خروج المواطنين المدنيين بسلام ووضع نهاية لكابوس الإرهاب التكفيري الذي كان مخيماً عليهم طيلة السنوات الماضية.

وقال البيان إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تعلن عن تحرير هذه المساحات الجديدة من أرض الوطن فإنها تؤكد استمرار الجيش في تقدمه الميداني وإصراره على متابعة مهامه المقدسة والنبيلة في القضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت على امتداد الجغرافيا السورية فلا بقاء للإرهاب على ثرى الوطن وإن ارتفعت أصوات رعاته وحماته وداعميه وسيبقى الجيش العربي السوري عند حسن الظن به عيناً ساهرة ودرعاً حصينة لحماية أمن الوطن والمواطنين”.

هذا وقد شهدت ساحات مدينة حلب وأحياؤها مسيرات شعبية حاشدة واحتفالات بانتصارات الجيش العربي السوري وتحريره قرى وبلدات غرب المدينة وشمالها من الإرهاب.

ورفع المشاركون في الاحتفالات التي جابت الأحياء والساحات ولا سيما ساحة سعدالله الجابري ودوار قرطبة في حي جمعية الزهراء وحي العزيزية والموغامبو الأعلام الوطنية مرددين هتافات تحيي انتصارات الجيش العربي السوري الذي حرر هذه القرى والبلدات بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها كما قاموا بنثر الرز على المارة وتوزيع الحلويات.

وأكد أهالي حلب أهمية الانتصارات التي تحققت بفضل بطولات الجيش العربي السوري وتضحياته والقيادة الشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد معربين عن فرحتهم وسعادتهم بالتخلص من المجموعات الإرهابية التي كانت تستهدف أحياءهم السكنية ومنازلهم بقذائف الغدر والإجرام وتودي بحياة الأبرياء على مدى سنوات.

وفي تصريحات لمراسل سانا بحلب أوضح عدد من المشاركين أن دماء الشهداء التي روت تراب الوطن أينعت نصراً على المجرمين والإرهابيين وأدت إلى دحرهم مذلولين وبات أهالي حلب اليوم ينعمون بالأمن والأمان.

وعبر المشاركون عن الفرحة الكبيرة بتحرير القرى والبلدات ودحر الإرهاب عنها حيث تحقق لأهالي حلب الأمن والاطمئنان بفضل تضحيات رجال الجيش العربي السوري ودماء الشهداء التي روت تراب الوطن وصمود وصبر أهالي مدينة حلب التي عانت كثيراً من قذائف الحقد والإجرام مشيرين إلى أن حلب تنبض نشوة وانتصاراً بفرحة التحرير.

وأوضح عماد الدين غضبان أن أهالي حلب يحق لهم اليوم أن يعيشوا فرحة النصر الذي تحقق بفضل تلاحم أبناء حلب مع أبطال الجيش العربي السوري وصمودهم بوجه الإرهاب وأدواته الإجرامية.

وأشار بيرقدار رشيد إلى أن فرحة أهالي حلب جزء من الفرح بتحقيق النصر الكبير على التنظيمات الإرهابية لافتاً إلى استمرار أبطال الجيش بتسطير أروع ملاحم البطولة لتحرير كل جزء محتل من تراب الوطن.