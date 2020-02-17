دب الدفء ولكن الأجواء ما زالت باردة بوجه عام مع فرصة للأمطار بالشمال والوسط

تكون الأجواء اليوم باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول ظهرا الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الاغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل تتكاثر الغيوم بشكل تدريجي وتهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، تتحول ليلا إلى غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة في اغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل بمشيئة الله أمطار متفرقة في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بالرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 13 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 12 – 4، وفي مناطق البادية 17 – 6، في مناطق السهول من 15 – 7، وفي الأغوار الشمالية من 23 – 11، والأغوار الجنوبية والبحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة من 24 إلى 14 درجة مئوية.

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