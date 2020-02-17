المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، أمس الأحد، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت أمس الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى إصابة الشخص وتراجعه داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (21) كف حشيش و (200) الف حبة مخدرة نوع كبتاجون وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة