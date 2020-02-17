الأسد : حلب انتصرت وسورية انتصرت.. ومعركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة رغم بعض الفقاعات الصوتية الآتية من الشمال
أهم العناوين
جرينتش+2 09:10
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني