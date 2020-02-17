الصادق المهدي يرد على “البرهان”: التطبيع مع إسرائيل خيانة وطنية وقومية واسلامية ولن يحقق للسودان اية مصلحة

قال رئيس حزب “الأمة” السوداني، “الصادق المهدي” إن التطبيع مع (إسرائيل) في ظل “صفقة القرن”، يعد “خيانة وطنية”، مؤكدا أن هذا التوجه لن يساعد السودان سياسيا أو اقتصاديا.

وأضاف، في مقال له بصفحة حزبه عبر “فيسبوك”: “من يقول إن التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح السودان فهو واهم”.

وأردف: “التعامل مع إسرائيل في ظل سلام عادل وارد، ولكن التعامل مع إسرائيل في ظل الصفقة، خيانة وطنية وقومية وإسلامية ودولية”.

وجاء حديث “المهدي”، في ظل توجه رئيس مجلس السيادة، “عبدالفتاح البرهان” للتطبيع مع إسرائيل، بضغوط أمريكية ووساطىة دول عربية، من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلن “البرهان”، تشكيل لجنة مصغرة من أجل السير في مسار التطبيع مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، المنتهية ولايته، “بنيامين نتنياهو”، إن فريقا إسرائيليا سيضع خلال أيام خطة لـ “توسيع رقعة التعاون” مع السودان، بهدف “إحلال التطبيع” مع الخرطوم.

وأضاف “نتنياهو”، عبر حسابه بـ”تويتر”، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لـ”اللقاء التاريخي” الذي جمعه مع “البرهان”، في 3 فبراير/شباط الجاري في مدينة عنتيبي الأوغندية، وقال الأخير إن اللقاء من “أجل مصلحة السودان”.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة