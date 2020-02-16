وفاة سيدة و37 إصابة في تدهور حافلة تقل طلبة بمنطقة الزرقاء

صرح الناطق الإعلامي في الدفاع المدني، الأحد، إن فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني الزرقاء قد تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور حافلة على طريق أوتوستراد الزرقاء المفرق بالقرب من جامعة الزرقاء الأهلية، نتج عنه وفاة سيدة، وإصابة 37 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأضاف في بيان، أن “كوادر الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث ومن ثم إخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث وصفت حالة الإصابات العامة ما بين البسيطة والمتوسطة”.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني إن كوادرها تعاملت مع حادث انقلاب حافلة تقل طلابا على طريق الزرقاء المفرق، نتج عنها وفاة وعدد من الإصابات.

وأضاف أنه قد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل الوفاة والإصابات إلى مستشفى قريب.