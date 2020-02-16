مجدي الشريقي مدير عامّ للموازنة

قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، تعيين مجدي الشريقي، مديراً عامّاً لدائرة الموازنة العامّة، بعد حصوله على أعلى العلامات، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.

وقد نال الشريقي أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة بالاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، وفي مقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

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