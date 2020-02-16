تشكيل لجنة خرائط امريكية – اسرائيلية مشتركة لترسيم ضم الغور والمستوطنات وفقا لـ “صفقة القرن”

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، الصادرة اليوم الأحد، النقاب عن أن اللجنة المشتركة الأمريكية الإسرائيلية المكلفة برسم خرائط المناطق التي ستطبق فيها إسرائيل سيادتها في الضفة الغربية جاهزة لبدء العمل، وذلك بعد تشكيل اللجنة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة ترمب، أن الرئيس الأمريكي قام بتعيين الأعضاء الأمريكيين في اللجنة وهم: سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وكبير مستشاري فريدمان أريا لايتستون وسكوت ليث مدير الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بمجلس الأمن القومي.

وأوضحت، أنه تم الإعلان عن تعيينات اللجنة الأمريكية بعد يوم من إعلان إسرائيل من سيمثلها في اللجنة وهم: وزير السياحة ياريف ليفين وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمر والمدير التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس.

وأضافت أن اللجنة المشتركة ستقوم برسم خريطة للمناطق المحددة التي ستخضع للسيادة الإسرائيلية في غور الأردن وكذلك في الضفة الغربية.

وقالت ان الطرفين في هذه اللجنة سيحاولان خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد المواعيد للشروع في المفاوضات، مرجحة ان تبدا قبل الانتخابات العامة.في حين اعرب السفير الأمريكي فريدمان في تغرية له الليلة عن امله في ان تبدأ اللجنة عملها عما قريب.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد اعلن، الأسبوع الماضي، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وذلك بموجب “صفقة القرن”.

وقال نتنياهو خلال تجمع انتخابي: “إننا في أوج التحضير ورسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترمب جزءا من دولة إسرائيل”.