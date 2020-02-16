انخفاض درجات الحرارة وتساقط الامطار اليوم وغدا.. وارتفاع بعد غد

تتأثر المملكة نهار اليوم تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا تتحول أحيانا إلى غائمة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية هناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا ولفترة محدودة وتكون مصحوبة بالرعد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويتوقع نهار غد هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وترتفع درجات الحرارة الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وخلال ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 14 – 3، وفي مناطق البادية من 16 – 4، وفي مناطق السهول من 13 – 7، وفي الأغوار الشمالية من 20 – 7، والأغوار الجنوبية والبحر الميت من 23 – 13، وفي خليج العقبة من 25 إلى 12 درجة مئوية.

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