ايها اليانكي ارحل.. هجوم صاروخي يستهدف سفارة أمريكا واحدى قواعدها العسكرية في بغداد فجر اليوم
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انخفاض درجات الحرارة وتساقط الامطار اليوم وغدا.. وارتفاع بعد غد

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