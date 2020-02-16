ايها اليانكي ارحل.. هجوم صاروخي يستهدف سفارة أمريكا واحدى قواعدها العسكرية في بغداد فجر اليوم
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جرينتش+2 01:04
القائمة السوداء صفعة أخرى لأمريكا واسرائيل..!!

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