نصر الله: ليس أمام شـعوب المنطقة لمواجهة عدوان أميركا إلا المقاومة الشاملة وفي مقدمتها مقاطعة بضائعها/ فيديو
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إرادة الجيش العربي السوري تحطم حلم “السلطان العثماني”

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