برسم اطلاع العرب.. لوحات اعلانية وسط تل ابيب تُظهر عباس وهنية راكعين ومعصوبي العيون ومرفوعي الأيدي استسلاماً
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جرينتش+2 08:53
هي في واد والشعب في واد آخر.. القيادة الفلسطينية إلى أين؟

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