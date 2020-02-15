برسم اطلاع العرب.. لوحات اعلانية وسط تل ابيب تُظهر عباس وهنية راكعين ومعصوبي العيون ومرفوعي الأيدي استسلاماً
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جرينتش+2 05:10
لمنع تهريب الاسلحة للمقاومة.. مصر تبني جدارا خرسانيا فوق الارض وتحتها على طول الحدود مع غزة

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