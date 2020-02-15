روسيا تطالب تركيا بحماية الدبلوماسيين والسياح الروس لديها

ميونخ – سبوتنيك

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم السبت، أن روسيا تتوقع من السلطات التركية أن تبذل كل ما في وسعها لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والسياح الروس في البلاد.

وقال غروشكو للصحفيين: “الوضع الأمني يقلقنا كثيرا لقد مررنا بمأساة واحدة ونحن ننطلق من حقيقة أن السلطات التركية ستفعل كل ما هو ضروري بأكثر الطرق موثوقية لضمان أمن موظفينا الدبلوماسيين وليس الدبلوماسيين فقط.”

وأضاف: “هذا ينطبق على جميع المواطنين الروس بشكل عام. أنت تعلمون أننا نراقب بعناية الوضع الأمني في جميع البلدان. لدينا قسم خاص مسؤول عن ذلك، وننشر على موقع وزارة الخارجية (الروسية) الإلكتروني، بانتظام معلومات عن الوضع في هذا أو ذاك البلد المعين، مع التوصيات ذات المناسبة”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد اعلن، يوم امس الجمعة، أن الكرملين واثق من أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفي السفارة وكل شخص روسي.

يذكر أن السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، كشف عن تهديدات مباشرة تلقاها بعد أن تفاقم الوضع في إدلب السورية الذي تسبب في هستيريا معادية لروسيا في الشبكات الاجتماعية التركية.