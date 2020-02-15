“حماس” ترفض حديث الجبير عن جوانب إيجابية في صفقة القرن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، حازم قاسم، اليوم السبت، إن “حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في (صفقة القرن) مخالف للإجماع العربي الرافض للصفقة، الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير”.

وغرد “قاسم” عبر حسابه على “تويتر”: “حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عن وجود جوانب إيجابية في “صفقة القرن”، مخالفة للإجماع العربي الرافض للصفقة الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب”.

وتابع: “مثل هذه التصريحات تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية، على الترويج “لصفقة القرن” التصفوية، واستمرار إنكار حقوق شعبنا”.

​وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد اعلن إن “هناك عناصر إيجابية في خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المزعومة للسلام “صفقة القرن”، بحيث يمكن أن تكون أساسا للتفاوض”.

وقال “الجبير” في تصريحات له على هامش زيارته إلى رومانيا: “يجب على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم، ويجب أن ندعمهم، وأعتقد أن الأمور ستتوضح بعد الانتخابات الأمريكية، لكننا ندفع بعملية السلام إلى الأمام”.