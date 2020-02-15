تخفيضات واسعة وعروض ترويجية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيض أسعار سلع أساسية وعروض ترويجية عديدة ولمدة 3 أيام.

وذكر مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم السبت، إن هذا الاجراء يأتي عرفاناً بتضحيات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ودورهم المشرف في الدفاع عن الوطن.

وشملت التخفيضات مواد (الأرز والزيت النباتي والدجاج المجمد) إضافة إلى عروض ترويجية عديدة، والمتوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ(67) على مدار ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من صباح يوم غد الأحد وتنتهي مساء الثلاثاء .

واضاف البيان انه بإمكان المواطنين الرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للاطلاع على هذه العروض بشكل خاص ونشاطات المؤسسة بشكل عام.

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