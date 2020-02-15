برسم اطلاع العرب.. لوحات اعلانية وسط تل ابيب تُظهر عباس وهنية راكعين ومعصوبي العيون ومرفوعي الأيدي استسلاماً
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جرينتش+2 12:54
برسم اطلاع العرب.. لوحات اعلانية وسط تل ابيب تُظهر عباس وهنية راكعين ومعصوبي العيون ومرفوعي الأيدي استسلاماً

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