إخماد حريق مستودع في سوق الخضار بإربد.. ولا اصابات

أخمدت كوادر الإطفاء في الدفاع المدني، حريقا شب فجر اليوم، في مستودع يحتوي على صناديق “بكس” بولسترين وأخشاب في منطقة التركمان/ سوق الخضار، في محافظة اربد.

وقدرت مساحة الحريق بـ1000 متر مربع، بحسب الناطق الاعلامي في الدفاع المدني الذي أكد أن كوادر الإطفاء في مديريتي دفاع مدني غرب وشرق إربد تعاملتا مع الحريق للسيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره الى الأماكن المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات في الأرواح.

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