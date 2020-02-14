19 حالة فقط في الحجر الإحترازي “بالبشير” للوقاية من الكورونا

أكد الدكتور عدنان إسحق، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة، أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي في وحدة الحجر الصحي (العزل) في مستشفى البشير حاليا هو 19 حالة فقط.

وأوضح إسحق، تعقيبًا على تصريح نسب له امس أن 19 شخصًا موجودين حاليا في الحجر هم العدد المتبقي من أصل 149 حالة وصلت الأردن من الصين ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا تشهد انتشارا لوباء الكورونا الجديد. وأضاف إسحق أن وزارة الصحة بالتعاون مع السلطات المختصة تنفذ بروتوكولا احترازيا ضد مرض الكورونا الجديد، حيث يتم بموجبه تحويل أي شخص قادم من مناطق انتشار الوباء إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما ويخضع خلالها للفحوصات التي تؤكد إصابته بمرض الكورونا من عدمها. وشدد أنه ومنذ بدء تنفيذ البروتوكول الاحترازي، في 22 كانون الثاني مطلع العام، تم تحويل 149 شخصا إلى المستشفى المختص، وتبين خلو 130 شخصًا من الإصابة من المرض وخرجوا من الحجر، في حين يتواجد حاليا 19 شخصًا في الحجر لحين إكمال مدة 14 يومًا من الحجر والخضوع للفحوصات، نافيا تحويل 37 حالة جديدة مشتبه بها للحجر، كما أوردت بعض وسائل الإعلام. وجدد إسحق التأكيد على أهمية توخي الدقة من جميع وسائل الإعلام في التعاطي مع إجراءات هذا الوباء.

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