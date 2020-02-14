وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى ليلاً لصواريخ اسرائيلية قادمة من فوق الجولان المحتل وتسقط عدداً منها/ فيديو
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جرينتش+2 05:51
ضبط سائقي شاحنة وحافلة متهورين ظهرا في مقطع فيديو

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