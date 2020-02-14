ضبط سائقي شاحنة وحافلة متهورين ظهرا في مقطع فيديو

تمكن العاملون في ادارة السير من ضبط سائق شاحنة كبيرة وسائق باص عمومي، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهران خلاله وهما يقومان بالقيادة بطريقة متهورة على الطريق الصحراوي، حيث كانا يتزاحمان بصورة خطرة أثناء المسير، ويغيران المسرب لأكثر من مرة، مما أسفر عنه تصادمهما، الامر الذي عرض حياة ركابهما ومستخدمي الطريق للخطر.

وقد قام العاملون في المباحث المرورية بالتعاون مع مندوب التحقيق المروري، بضبط المركبتين وسائقيهما، بعد أن تم التحري وجمع المعلومات، وجرى وضع المركبتين في ساحة الحجز، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق سائقيهما.

https://ar-ar.facebook.com/Traffic.dept.jo/videos/617535869031009/