اجواء لطيفة ومنعشة مع انها باردة نسبيا اليوم الجمعة وغدا

تكون الاجواء اليوم الجمعة مستقرة وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول والبادية، ودافئة في الأغوار والبحرالميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتغطي سماء المملكة تدريجيا مساء اليوم كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة يوم غد السبت قليلا وتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتؤثر حالة من عدم الاستقرارالجوي على المملكة يوم الاحد تدريجيا، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة تتكاثر كمياتها تدريجيا، وتهطل زخات متفرقة من المطر خاصة في الأنحاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 8 درجات مئوية وفي المناطق الوسطى 14 – 9، وفي المناطق الشمالية 16 – 8، وفي المناطق الجنوبية 14 – 5، وفي العقبة 28 – 14 درجة.

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