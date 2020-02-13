هجوم صاروخي على قاعدة تضم عسكريين أمريكيين بالعراق

كركوك – وكالات

سقط عدد من الصواريخ في قاعدة عسكرية يتمركز فيها مجموعة من الجنود الأمريكيين في كركوك شمال العراق، في أول هجوم بعد الهجمات التي أوقت قتيلا مدنيا أمريكيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ونقلت فرانس برس عن مصادر أمنية عراقية وأمريكية أنه لم يتبين بعد إذا ما كانت الضربة أوقعت إصابات.

وكان مقتل المدني الأمريكي في العراق شرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد.

من جهة أخرى، علّق فصيل “كتائب حزب الله العراق”، مشانق رمزية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وجنود أمريكيين، في العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع مرور ذكرى اليوم الأربعين لاغتيال سليماني، وقائد كتائب حزب الله العراق أبو مهندي المهندس.

وقال مسؤولون أمريكيون في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن متعاقدا مدنيا أمريكيا لقي حتفه في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك الجمعة.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم أنه بالإضافة إلى ذلك أصيب عدة عسكريين بجروح طفيفة.