اردوغان ينبح والقافلة تسير.. الجيش السوري يواصل تقدمه بحافظة إدلب وعينه على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا
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جرينتش+2 02:30
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق اليوم على قرار للحد من “صلاحيات الحرب” الممنوحة لترامب ضد إيران

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