اردوغان ينبح والقافلة تسير.. الجيش السوري يواصل تقدمه بحافظة إدلب وعينه على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا
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جرينتش+2 04:16
لجنة مشتركة من القضاء والمحاماة لتطويق ازمة نقل محكمة استئناف عمان

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