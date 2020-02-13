دائرة الجمارك تضبط مخدرات وتحبط تهريب 20 كغم لؤلؤ زراعي

قال مصدر مسؤول في دائرة الجمارك ان العاملين في مديرية مكافحة التهريب واثناء قيامهم بالواجب الرسمي في منطقة الجفر تمكنوا من احباط تهريب 12 كف حشيش كانت مخبأة داخل مركبة.

وأضاف المصدر ان الكوادر الجمركية اشتبهت باحدى المركبات في منطقة الجفر وعلى الفور تمت ملاحقتها ومطاردتها وتفتيش المركبة ليتم ضبط المخدرات.

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات وتحويل الموضوع لمديرية ادارة مكافحة المخدرات لاجراء اللازم.

ومن جهة اخرى قامت الكوادر الجمركية بضبطية نوعية تضمنت إحباط تهريب 20 كغم لؤلؤ زراعي،إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من لوازم الاجهزة الخلوية.