اليوم بدأ “سعد بلع”.. أجواء باردة نسبيا ودافئة في الأغوار والبحر الميت

بدأ اليوم الخميس سعد بلع، وسترتفع درجات الحرارة ولكن ستكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحرالميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ومتغيرة الإتجاه ليلا.

وتبقى الأجواء غدا باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، ومع ساعات المساء تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء بعد غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتدريجيا خلال ساعات الليل المتأخرة تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة وتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 11 – 5، وفي مرتفعات الشراة من 13 – 3، وفي مناطق البادية 18 – 5، وفي مناطق السهول من 17 – 7، وفي الأغوار الشمالية من 21 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 23، والبحر الميت 25 – 12، وخليج العقبة من 26 إلى 12 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة