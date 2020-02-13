بيان مشترك لهيئتي الأركان الروسية والسورية: استفزازات الإرهابيين دفعت الجيش السوري للرد لضمان أمن المواطنين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:43
اليوم بدأ “سعد بلع”.. أجواء باردة نسبيا ودافئة في الأغوار والبحر الميت

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني