اردوغان ينبح والقافلة تسير.. الجيش السوري يواصل تقدمه بحافظة إدلب وعينه على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا
أهم العناوين
جرينتش+2 04:15
السعودية (مهبط الوحي) تشن حملة اعتقالات جديدة تطال فلسطينيين واردنيين متعاطفين مع “حماس”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني