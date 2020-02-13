اردوغان ينبح والقافلة تسير.. الجيش السوري يواصل تقدمه بحافظة إدلب وعينه على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا
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جرينتش+2 04:15
اردوغان ينبح والقافلة تسير.. الجيش السوري يواصل تقدمه بحافظة إدلب وعينه على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا

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