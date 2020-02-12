زي جديد للوهابية.. بوستر لعارضة أزياء في أول مهرجان سينمائي سعودي

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تصميم بوستر لدورته الافتتاحية، يتضمن عارضة الأزياء السعودية، سميرة الخميس، وهي تخرج من البحر، تعبيرا عما تشهده البلاد من تغيير.

ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر إقامته بمدينة جدة في الفترة من 12-21 مارس المقبل، هو أول مهرجان سينمائي سعودي دولي يطرح فرصا واعدة لمستقبل السينما السعودية.

وكان المهرجان قد أعلن عن أقسامه الرئيسية وهي: المسابقة الدولية الرسمية، ومسابقة الفيلم العربي القصير، مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل، فضلا عن أقسام للسينما التفاعلية، والكلاسيكية، والتجريبية.

وقد خصصت جائزة “اليسر” لأفضل مخرج، وذلك بالإضافة إلى 50 ألف دولار، كما تمنح “اليسر” لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل وممثلة، ومساهمة سينمائية. وتخصص جائزة لأفضل فيلم سعودي في كافة أقسام المهرجان. وتستمد جوائز “اليسر” اسمها من التكوينات المرجانية الخلابة التي تزخر بها البيئة البحرية في البحر الأحمر.

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